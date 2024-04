I piloti del Wec scendono in piazza. Attesi Rossi, Kubica e Button. Corsa dei tifosi a selfie e autografi

Non solo lo show in Autodromo. Il cuore del Mondiale Endurance, evento atteso in città la prossima settimana, batterà forte anche in centro storico. Giovedì pomeriggio piazza Matteotti si trasformerà infatti in un vero e proprio paddock: i piloti del Wec incontreranno i fan per una sessione autografi dalle 16.30 alle 19. A quel punto, si sposteranno nella sala Bcc per un inedito briefing lontano dall’Enzo e Dino Ferrari, dove ormai è quasi ultimato l’allestimento della Fan zone e si è iniziato a lavorare sull’installazione dei maxi-schermi attorno alla pista.

Chi ci sarà? Nei due team della scuderia del Cavallino rampante arriveranno a Imola Antonio Fuoco e l’ex pilota di Sauber e Alfa Romeo in Formula 1, Antonio Giovinazzi. Sempre al volante della Ferrari 499 P, ma con il team Af Corse, anche un’altra vecchia conoscenza del Circus come il polacco Robert Kubica. A proposito di F1, gli imolesi potranno rivedere in pista pure l’olandese Nick de Vries, il tedesco Mick Schumacher (figlio dell’indimenticato Michael) e il britannico Jenson Button, campione del Circus iridato nel 2009 e oggi 44enne. E ancora il russo naturalizzato italiano Daniil Kvyat, che ha corso in AlphaTauri fino al 2020. Nella classe Lmgt3, al volante della Bmw del team belga Wrt, c’è (neanche a dirlo con il numero 46) l’ex campione del mondo della MotoGp, Valentino Rossi, che iniziò la sua nuova avventura su quattro ruote proprio a Imola nel 2022 quando correva nel Gt World Challenge Europe.

Le auto del Wec saranno in pista già mercoledì, al pomeriggio, per una grande foto collettiva. Giovedì passeggiata dei piloti lungo il circuito e, per l’appunto, inedito briefing in centro storico. Venerdì giornata di prove libere, mentre sabato sarà la volta delle qualifiche per Lmgt3 e Hypercar e della gara-1 per Porsche Carrera Cup Germany e Lamborghini Super Trofeo Europe. Domenica ecco l’inno nazionale cantato da Giada ‘Jade’ Maragno e poi, dopo le altre gare di queste ultime due categorie, alle 13 scatta la ‘6 Ore’ che si concluderà appunto alle 19, quando il circuito verrà aperto al pubblico per l’invasione in stile F1. Biglietti in vendita su Ticketone.

Oltre che dall’attività in pista, il fine settimana della gara sarà caratterizzato da concerti, spettacoli, stand enogastronomici, sfilate, mostre a tema e parate di auto. I numeri previsti da Comune e governo per l’evento, inserito nella ‘Giornata nazionale del made in Italy’, sono grandi: 60mila spettatori nel fine settimana, di cui oltre 30mila nel giorno della gara, con una copertura televisiva cumulativa attorno ai 125 milioni di telespettatori e quattro milioni di follower sui social media.