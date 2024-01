Il Castagnaccio, piatto tipico dell’Appennino

Il freddo dell’inverno fa tornare alla ribalta la cucina di montagna con le sue ricette, povere ma belle. Il castagnaccio è un dolce tipico delle zone appenniniche tra la Toscana e l’Emilia Romagna dove la castagna è sempre stato un frutto facilmente reperibile, costituendo così un alimento fondamentale per la sussistenza della popolazione appenninica più povera. In grado di esaurire un intero menu’ dall’antipasto al dolce, le castagne sono amate dai nutrizionisti perché assommano alto potere saziante a sali minerali e vitamine del gruppo B e possono soddisfare i palati degli intolleranti al glutine. Nella preparazione che propongo affiora pure l’intenso aroma del rosmarino, pianta che rallegra orti e giardini deliziandoci con i suoi piccoli fiori azzurri, in un fortunato incontro con un altro protagonista della cucina mediterranea, l’olio extravergine di oliva, così da trasformare un antico piatto povero in una nuova golosità.

CASTAGNACCIO

Ingredienti: per una tortiera bassa di 30 centimetri di diametro, 500 grammi di farina di castagne, due pugni di pinoli, un litro di acqua, due pugni di uvetta, 1/2 bicchiere d’olio extravergine d’oliva fruttato medio, rosmarino, 4 cucchiai di zucchero, un pizzico di sale.

Preparazione: Mettete a bagno in acqua tiepida l’uvetta. Impastate la farina di castagne, dopo averla setacciata, con l’acqua, l’olio, lo zucchero e un po’ di sale. Lavorate la pasta con una frusta fino a renderla liscia e abbastanza fluida, poi aggiungete un po’ di pinoli e un po’ di uvetta strizzata. Ungete abbondantemente con l’olio una tortiera e versate il composto. Guarnite la superficie con gli aghi di rosmarino freschissimo, i pinoli e l’uvetta restanti e mettete in forno e cuocere per 30 minuti a 200°, fino ad ottenere una bella crosticina. Il castagnaccio mescola sapori dolci, amarognoli, salati, oltre che l’aroma del rosmarino. Buon abbinamento con l’Albana Amabile per compensare la nota amara e armonizzare con la dolcezza dell’uvetta.

A cura di Ambra