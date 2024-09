Il ‘salotto urbano’ subito seccato : "Arrivano nuovi alberi e irrigazione"

Risistemazione della vegetazione e posizionamento di un impianto di irrigazione. Il Comune intende risolvere così le problematiche sorte nella zona verde realizzata congiuntamente alla ciclopedonale che da Osteria Grande supererà il Quaderna giungendo fino al confine con Ozzano dell’Emilia. Il nuovo "salotto urbano di Osteria Grande", così il Comune aveva ribattezzato il progetto.

Ma salotto, però, non era di fatto mai diventato, complice proprio la mancata osservazione di quelle regole-base che permettono alla vegetazione di conservarsi verde e rigogliosa. A criticare da subito l’operato del comune era stato il consigliere di Fratelli d’Italia Lorenzo Brogi, che aveva portato il tema in consiglio comunale attraverso un’interpellanza che ripercorreva la vicenda. "Il 7 giugno nell’ area antistante le Poste di Osteria Grande, sul lato nord della Via Emilia, il Comune ha dato il via alla piantumazione del verde ornamentale. Una scelta già di per se sbagliata – aveva commentato il consigliere -, perché piantare alberature in piena ripresa vegetativa, peraltro su terreni argillosi e in un periodo dell’anno con temperature che superano quotidianamente i 30 gradi, significa piantarli in condizioni di assoluta criticità dell’apparato radicale". Il salotto urbano, così, si era tradotto in poche settimane in "una nuova asfaltatura, due fioriere in cemento e un portabicilette, ma quello che più salta all’occhio è la piantumazione dei due frassini e un tappeto di erbe officinali alla base, col risultato, dopo neppure due mesi, di una vegetazione totalmente secca, e dei due frassini già bruciati e da sostituire", aveva denunciato a cavallo tra fine luglio e inizio agosto". Proprio nei giorni scorsi è arrivata la risposta scritta del comune, che dà sostanzialmente ragione al consigliere Brogi. Dopo aver confermato che "la piantumazione delle aiuole è avvenuta nell’ambito del progetto di realizzazione della pista ciclopedonale in fase di collaudo", il comune conclude affermando che "riscontrata la mancanza dell’impianto di irrigazione, si provvederà a risolvere la problematica e procedere alla sistemazione della vegetazione".

Claudio Bolognesi