Il Wec arriva a Pasqua. Dal 16 al 18 maggio il Gp

Il calendario 2025 dell’Autodromo non è ancora stato presentato ufficialmente, ma i suoi punti fermi sono ormai noti.

Uno degli appuntamenti più attesi è il ritorno, nel fine settimana del 18-20 aprile (gran finale la domenica di Pasqua), del Wec – World Endurance Championship. La ‘6 Ore di Imola’ sarà il secondo round della stagione del Mondiale, e promette di regalare grandi emozioni a tutti gli appassionati di motorsport. La griglia di partenza vedrà 40 vetture schierate, con protagoniste Ferrari, Porsche, Cadillac, Toyota, Alpine, Peugeot e Bmw. A rendere ancora più emozionante questa edizione, sarà il debutto della Aston Martin.

Dal 16 al 18 maggio ecco l’evento clou della stagione 2025 del circuito: il Gran premio di Formula 1. In attesa di capire cosa accadrà in futuro, e se davvero l’Autodromo sul Santerno riuscirà a restare in calendario anche dopo la scadenza contrattuale del prossimo anno nell’ambito di una rotazione di alcuni tracciati storici, gli occhi di tutti saranno puntati su Lewis Hamilton, al volante della Ferrari, e su Andrea Kimi Antonelli, giovane bolognese pronto a debuttare con la Mercedes, portando nuovamente un pilota italiano in Formula 1.

Le auto saranno ancora protagoniste a luglio, con le European Le Mans Series, di scena all’Enzo e Dino Ferrari dal 4 al 6 del mese: un weekend imperdibile, con in pista vetture prototipo LMP2 e Gran Turismo GT3.

Pochi giorni dopo si passerà invece dal suono dei motori a quello della musica grazie allo show, sabato 12 luglio, di Max Pezzali. L’appuntamento con l’ex 883, per il quale è arrivato di recente il via libera all’apertura anche della Rivazza, riporterà i grandi concerti in Autodromo dopo l’indimenticabile tris del 2022 (Vasco, Cesare Cremonini e Pearl Jam). Dal 25 al 27 luglio l’Autodromo tornerà poi a ospitare l’Imola Classic, manifestazione racing che vede al via vetture che hanno scritto pagine leggendarie nelle più importanti competizioni endurance. Una ‘sfilata’ sportiva di veri e propri gioielli a quattro ruote.

Nel fine settimana successivo, quello dall’1 al 3 agosto, spazio invece al primo appuntamento stagionale a Imola con i campionati italiani a quattro ruote (Aci racing weekend). Previsto come sempre un ricco programma, con gare spettacolari ed equilibrate, in un perfetto mix di categorie per piloti più giovani e piloti di comprovata esperienza.

E le moto? C’è spazio pure per loro, anche se non tanto quanto vorrebbero gli appassionati delle due ruote. Il 6 e 7 settembre riecco infatti la tappa cittadina del Campionato italiano velocità. Al via le classi Superbike, Supersport 600, Supersport 300, Moto3, PreMoto3 e CIV Femminile. L’Historic Minardi day vivrà invece quest’anno in una nuova finestra, quella del 13-14 settembre, vale a dire pochi giorni prima del ritorno della mostra scambio del Crame, a sua volta in programma dal 19 al 21 del mese. Gran finale, al netto di ulteriori appuntamenti che come di consueto verranno ufficializzati nei prossimi mesi, con il secondo weekend targato Aci il 26-28 settembre.

