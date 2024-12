In auto contro un albero. Paura sulla Montanara

Pauroso schianto in auto contro un albero sulla provinciale Montanara, poco prima di Fontanelice, verso Imola. È successo ieri intorno alle 13.20. Ferito un 77enne residente a Borgo Tossignano, A.L. le sue iniziali, portato all’ospedale Maggiore di Bologna. Ferito, secondo le prime informazioni raccolte, le sue condizioni non sarebbero critiche.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, tutta da verificare. L’auto – modello Ford Puma, di colore blu – percorreva la Montanara diretto verso Fontanelice. In quel tratto la strada si chiama corso Europa. All’inizio del paese, all’altezza delle poste, per cause in via di accertamento, l’uomo ha perso il controllo dell’auto e ha terminato la sua corsa schiantandosi contro un tiglio della fila di alberi che costeggiano il lato destro della carreggiata. Lo scontro con la pianta è stato molto violento e la parte frontale dell’auto è andata distrutta. L’uomo al volante, un 77enne, è stato soccorso dai sanitari del 118 ed è stato trasportato in volo dall’elisoccorso all’ospedale Maggiore di Bologna. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e la polizia locale del corpo unico del Circondario.

All’interno del veicolo, spaventatissimo, c’era anche un cane pastore tedesco di grossa taglia. Il cane è stato estratto con cautela dai soccorritori e se ne è quindi presa cura la polizia locale, tranquillizzandolo per poi affidarlo al canile di Imola, in attesa del recupero del suo padrone, ricoverato al Maggiore di Bologna.

La polizia locale del Corpo unico, che ha svolto i rilievi, dovrà accertare le cause dell’incidente. Secondo le prime valutazioni non sarebbe coinvolto un secondo veicolo. L’incidente ha avuto ripercussioni sul traffico lungo la provinciale per la durata dei soccorsi.

red.cro.