In moto va a sbattere contro un furgone. Un ferito all’incrocio in via Lughese

Altro incidente sulle strade imolesi dopo la tragedia di martedì sera. È avvenuto ieri pomeriggio intorno alle 16. Ancora una volta è rimasto coinvolto un motociclista, anche se le conseguenze sono meno gravi.

Secondo una primissima ricostruzione dei fatti, che andrà appurata, l’uomo era diretto in moto da Mordano verso Imola quando si è scontrato – per cause in via di accertamento – contro un furgone Bmw all’incrocio fra via Valverda e la via Lughese. Il motociclista, sbalzato dal mezzo, ha colpito il vetro del furgone, che si è crepato, ed è finito sull’asfalto.

Subito sono stati chiamati i soccorsi e sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 che ha portato l’uomo all’ospedale di Imola. Secondo le prime informazioni raccolte l’uomo non sarebbe fortunatamente grave. I rilievi sul luogo dell’incidente sono stati svolti dalla polizia locale del corpo unico del circondario imolese.

p.c.