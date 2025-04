"In strada servono più controlli"

"Fontanelice? Certamente un paese molto tranquillo. Però, qualche controllo in più nelle strade, non guasterebbe. In questo modo si potrebbe rendere più serena la vita di tutti i giorni". Queste le parole di Fabio Morara. Il titolare del negozio di parrucchiere "Morara Fabio" segnala il fatto che fare qualche ronda in più da parte delle forze dell’ordine renderebbe più facile la quotidianità dei fontanesi. "Non mi è mai successo niente di particolare – sottolinea il cittadino –, ma, allo stesso tempo, penso che un pochino più di controllo sia di giorno che di notte permetterebbe a tutti di essere più tranquilli" conclude.