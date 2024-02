Incendio in via Lasie, bruciata un’auto

Rogo giovedì sera in via Lasie, nella periferia della città. Ad andare a fuoco intorno alle 21.45 è stata un’auto all’interno di un box, in un’area privata.

Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Imola che ha spento le fiamme con getti d’acqua. L’automobile è però andata completamente distrutta.

Non si sono registrati feriti e non sono ancora note le cause dello scoppio dell’incendio. Fra l’altro – a rendere il compito ancor più complesso – quand sono intervenuti i vigili del fuoco l’auto era aveva già riportato danni molto estesi.