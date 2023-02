Incidente sulla Selice Auto fuori strada, feriti i due occupanti

In un incidente avvenuto l’altra sera poco dopo le 23 sulla provinciale Selice, a poca distanza dalla città, sono rimasti feriti in maniera leggera due uomini. Si tratta di un imolese di 44 anni, e di un giovane di origine marocchina residente a Dozza, che sedeva a fianco del guidatore. I due erano su una Kia Picanto, diretti verso il forese, quando per cause in corso d’accertamento, la vettura ha sbandato alla propria sinistra, terminando la propria corsa nel campo. Per pura fortuna l’utilitaria non ha colpito nessuno degli alberi a lato della strada.

Sul posto sono andati i vigilantes di Coopservice, una pattuglia della polizia locale e il 118. Spetterà agli agenti chiarire la dinamica dell’incidente, che non ha coinvolto altri veicoli. Il traffico sulla provinciale, anche se non intenso data l’ora, ha subito qualche rallentamento.