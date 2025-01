"Incrocio a rischio in via Rossini"

Per Stefano Bartolini ed Ester Cavina, titolari di Strike, in Pedagna, la viabilità del quartiere è pericolosa, specialmente riferita all’incrocio di via Rossini. "Qui passano alla velocità della luce e, specialmente, tagliano dritto allo stop, quindi è davvero pericoloso", dice Bartolini. Dello stesso parere anche Cavina. "Infatti, è un punto dove avvengono numerosi incidenti", dice. Entrambi i cittadini non mancano di sottolineare la necessità di segnalare i parcheggi. "Non ci sono le righe da nessuna parte. Per il resto, però, è un bel quartiere e penso che la nostra attività, come quella dei bar e della pizzeria accanto alla, abbiano riportato un po’ di luce", conclude Bartolini.