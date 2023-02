Infortunio sul lavoro a Imola, operaio incastrato sotto la motozzappa

Infortunio a Imola: operaio grave

Imola, 17 febbraio 2023 – Un operaio di 31 anni è rimasto ferito stamattina mentre lavorara in un campo. L’uomo, albanese, stava utilizzando una motozzappa quando è rimasto incastrato sotto l’attrezzo agricolo.

L’incidente è avvenuto verso le 9,30 in via Lasie, alle porte di Imola. Per liberare l’operaio sono intervenuti i vigili del fuoco, poi il ferito è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale Maggiore Maggiore di Bologna, dove si trova ricoverato con diverse fratture ma non in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Imola per i rilievi del caso.