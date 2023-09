Intelligenza artificiale e tecnologia, ciclo di iniziative in biblioteca

Ciclo di conferenze in biblioteca sul tema dell’intelligenza artificiale e delle tecnologie digitali. Vario il programma di ’Bibliosmart’. Ci saranno incontri e laboratori, aperti a tutti.

Il martedì sera, in particolare, sono previste le Conversazioni digitali in cui docenti e ricercatori dell’Università di Bologna introdurranno quattro tematiche relative alle tecnologie digitali.

Si parte martedì 3 ottobre – alle 20.30 come per tutti e quattro gli incontri – con ‘Intelligenza artificiale: uno strumento per un uso responsabile’ del professor Franco Callegati dell’Università di Bologna che farà il punto su questi temi, sottolineandone rischi e opportunità.

Il secondo incontro di martedì 10 ottobre ’Accessibilità del web: barriere tecnologiche e inclusività digitale’ sarà invece condotto dalla professoressa Silvia Mirri e da Vincenzo Rubano, anche in questo caso dell’Università di Bologna.

Martedì 24 ottobre la professoressa Catia Prandi dell’Università di Bologna illustrerà che cosa è la Citizen Science e come i semplici cittadini possono contribuire alla ricerca scientifica.

Infine, nell’ultimo incontro, martedì 7 novembre il professor Elvis Mazzoni dell’Università di Bologna parlerà di come educare bambini e ragazzi al digitale per sviluppare un rapporto sano con le nuove tecnologie.

Gli incontri – spiegano dalla biblioteca – non saranno per ‘addetti ai lavori’, ma costituiranno una occasione per tutti coloro che desiderano avvicinarsi e approfondire, con l’aiuto di esperti in materie, alcuni aspetti di queste tematiche così attuali.

Il programma Bibliosmart propone anche alcuni laboratori ‘pratici’ per chi ha meno dimestichezza con le nuove tecnologie e in particolare gli smartphone, realizzati con la collaborazione dei due volontari del Servizio civile digitale alla Biblioteca di Imola e alla Biblioteca di Sesto Imolese. "Quando la digitalizzazione procede velocemente – spiegano dalla biblioteca – , è facile essere esclusi, e i laboratori intendono offrire un aiuto a chi ad esempio ha difficoltà a gestire alcune applicazione su uno smartphone, a gestire le impostazioni e la sicurezza o le email sul telefono".

Dato il carattere pratico, l’incontro è riservato ad un gruppo di massimo 6 persone; occorre prenotarsi e si può frequentare l’intero ciclo o anche uno o due appuntamenti. Ovviamente andrà portato il proprio smartphone.

Gli incontri si tengono dalle 15.30 alle 16.30, il mercoledì alla Bim, il giovedì a Sesto Imolese: Abc Smartphone 4 ottobre a Imola, 5 a Sesto; Come salvare i dati e aggiornare lo smartphone 11-12 ottobre; Tutto sulle app 18-19 ottobre; Le email sul telefono 25-26 ottobre.

Informazioni e prenotazioni 0542602619-602655 Bim biblioteca comunale di Imola, via Emilia 80; 054276121 Biblioteca di Sesto Imolese, via San Vitale, 125.