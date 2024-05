’Intrecci di comunità’, coinvolte dodici frazioni

Dodici feste, nei quartieri e nelle frazioni, per mettere al centro la capacità di creare relazioni positive. Riparte il percorso ‘Intrecci di comunità’, nato nella primavera dello scorso anno dalla collaborazione trasversale degli assessorati al Welfare e alla Partecipazione. Il progetto prende spunto dalla vecchia Festa dei vicini e la trasforma in una Festa di quartiere o di frazione, nella consapevolezza che il post-pandemia ci ha lasciati più fragili, più soli e meno consapevoli del territorio che abitiamo e delle risorse che in esso ci sono. Per questo è importante creare occasioni per stare insieme, riconoscersi parte di una comunità, non solo con i vicini di casa ma all’interno di uno stesso quartiere o frazione. L’obiettivo è riscoprire il valore dello stare insieme, sviluppare convivialità e rafforzare legami di prossimità e solidarietà. Luoghi privilegiati di queste feste sono parchi, piazze e centri sociali, nati per promuovere relazioni positive tra le persone ed essere punti di riferimento per la comunità.

Il tema degli eventi di quest’anno, suggerito dall’amministrazione comunale, è l’attenzione alla storia di ogni territorio. Si vuole così valorizzare la storia di ogni quartiere e frazione, partendo dalla ricerca di materiali come testi e immagini che ne mostrino l’evoluzione a livello urbanistico, sociale e non solo. Si vuole dare valore ai documenti che ogni famiglia conserva per la propria storia, ma anche alle testimonianze dei nonni delle nostre comunità attraverso uno scambio intergenerazionale. Ogni territorio vivrà e organizzerà la sua esperienza; ciascuno diventerà una tappa irrinunciabile di un percorso che prenderà il via a metà maggio e si concluderà ad inizio ottobre con una grande festa in piazza Matteotti.

Ad avviare il percorso sarà la frazione di Spazzate Sassatelli sabato 11 maggio; seguiranno il quartiere Zolino il 24 maggio; la frazione di Ponticelli-Fabbrica il 28 maggio; i quartieri Campanella e Pedagna il 31 maggio; la zona industriale (centro sociale La Stalla) l’8 giugno; la frazione di Sesto Imolese il 14 giugno; la frazione di San Prospero il 28 giugno; il quartiere Marconi il 29 giugno; il centro sociale Orti Bel Poggio il 27 luglio; la frazione di Sasso Morelli il 21 settembre.