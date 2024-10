La città diventa un set. Le riprese di una serie tv e il Baccanale ‘sfrattano’ i mercati

Imola si trasforma di nuovo in un set cinematografico. O meglio ospiterà, giovedì 24 ottobre (e forse non solo quel giorno), le riprese per una serie tv ambientata in parte proprio in città. Non ci sono ancora conferme ufficiali, e difficilmente arriveranno nelle prossime settimane; ma tutto lascia pensare che il progetto al quale ieri il Comune ha fatto solo un velato riferimento annunciando il trasloco del mercato ambulante di viale Rivalta (per far spazio appunto alle riprese) sia quello che a fine agosto ha animato l’Autodromo del Mugello. E cioè: una serie Netflix in sei puntate con Luca Argentero, in uscita nel 2025, incentrata sul mondo dei motori. E in particolare sul campionato italiano Gran turismo, manifestazione che ha fatto tappa all’Enzo e Dino Ferrari tra fine maggio e inizio giugno, durante il primo dei due Aci racing weekend stagionali.

Il regista della serie è Matteo Rovere, lo stesso di ‘Veloce come il vento’, il film con Stefano Accorsi e Matilda De Angelis, sempre ispirato al campionato italiano Gran turismo, girato in buona parte proprio a Imola nel 2016. Non si sa ancora se, come appare comunque probabile, le riprese interesseranno anche il circuito. Di sicuro, il set sarà in viale Rivalta il 24 ottobre. E causerà lo spostamento del mercato ambulante (compreso quello nell’area del Borghetto) in piazza Bianconcini, nonché la chiusura del mercato agroalimentare dal pomeriggio del 22 fino al 25 ottobre (possibile dunque che le giornate di riprese siano più di una), mentre l’assegnazione di un’area alternativa (all’Osservanza) per la giornata di giovedì 24 sarà confermata nei prossimi giorni.Non si tratta però dell’unico trasloco previsto nelle prossime settimane. Dal 22 ottobre al 5 novembre, in occasione delle iniziative legate al Baccanale, il mercato di piazza Matteotti sarà spostato in viale Dante, in un’area appositamente allestita per accogliere tutti gli operatori.

"La nuova collocazione rispetterà le esigenze dei concessionari e garantirà il regolare svolgimento delle attività, con un posteggio supplementare identificato per consentire la presenza di tutti", assicurano dal Comune, spiegando che le modifiche verranno disciplinate attraverso apposite ordinanze per garantire una gestione sicura e fluida della viabilità nelle aree coinvolte. "Tra le moltissime attività che stiamo intraprendendo c’è anche quella di valorizzare la città di Imola oltre i confini della regione – rivendica l’assessore alle Attività produttive e al centro Storico, Pierangelo Raffini –. Nel mese di ottobre, avremo una edizione del Baccanale di respiro nazionale, che ospiterà anche il XXX anniversario dell’associazione Città dell’Olio con la 59esima edizione nazionale dell’assemblea, e la realizzazione di una serie tv ambientata nella nostra città".

In particolare, durante il Baccanale "ci saranno 15 giorni di attività, manifestazioni e presentazioni in Centro Storico che si svolgeranno tutte le mattine, i pomeriggi e le sere assicurando molte presenze nel cuore della città", annuncia Raffini. E conclude: "Per questi motivi, abbiamo concordato di spostare il mercato di piazza Matteotti lungo viale Dante per due settimane e, per una giornata, anche quello di viale Rivalta in piazzale Bianconcini; oltre al mercato agricolo nell’area dell’Osservanza".