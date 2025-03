La differenziata tra luci e ombre

La gestione dei rifiuti a Imola, un bilancio tra soddisfazioni e criticità. Sebbene la città venga generalmente apprezzata per la sua pulizia e l’ordine, non mancano polemiche. Alcuni cittadini ritengono che la distribuzione dei cassonetti non sia adeguata, con troppe zone che sembrano sprovviste di punti di raccolta sufficienti, mentre altri lamentano comportamenti poco civili, come l’abbandono di rifiuti fuori dai cassonetti. Inoltre, permangono perplessità riguardo alla tariffa puntuale, che, quasi un anno dopo la sua introduzione, appare per alcuni un ’aggravio di lavoro’ per chi fatica a gestire la propria vita quotidiana, piuttosto che un efficace strumento di sensibilizzazione antispreco. Nonostante tutto, la città nel suo complesso viene comunque ritenuta pulita e ordinata. Tuttavia, non si può ignorare, per i cittadini intervistati, che alcuni aspetti del sistema possano ancora essere migliorati. In sintesi, la gestione dei rifiuti a Imola presenta un bilancio positivo, ma non privo di sfide e difficoltà. "Sebbene la città sia generalmente ben tenuta – dicono in coro molti cittadini – ci sono ancora alcune criticità da affrontare, in particolare nelle zone più periferiche e per quanto riguarda la funzionalità complessiva del sistema di raccolta, che potrebbe beneficiare di un ulteriore perfezionamento".

A cura Francesca Pradelli