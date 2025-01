La festa della pallavolo. In campo 54 squadre arrivate da tutta Italia

Va in scena oggi pomeriggio, con le finali al PalaRuggi, la giornata conclusiva del torneo BabyVolley 2025 che per due giorni ha reso Imola la capitale italiana della pallavolo giovanile. Un’edizione da grandi numeri, con la presenza di ben 54 squadre provenienti da tutta Italia (e tra queste anche una francese) a dare vita alla manifestazione organizzata da Diffusione Sport. La manifestazione ha visto le squadre affrontarsi ieri nella fase eliminatoria dei vari tornei (Under 12, Under 13, Under 14, Under 16 e Under 18 per le squadre femminili e Under 17 al maschile) in dieci palestre imolesi attrezzate per l’occasione, mentre oggi pomeriggio si giocheranno le finali. Il PalaRuggi, a partire dalle 15:30 (l’ingresso è gratuito), accoglierà le finali Under 16 femminile e Under 17 maschile, e a seguire le premiazioni, alla presenza anche del neo assessore regionale allo sport Roberta Frisoni. Per l’ennesima volta il torneo BabyVolley si conferma una festa per la pallavolo giovanile, un evento capace di portare a Imola oltre 600 giovani atlete e atleti, generando il sold-out di tre strutture alberghiere della città con la presenza, oltre delle giocatrici e giocatori, anche di famiglie e dirigenti al seguito.

La macchina organizzativa di Diffusione Sport, con oltre 80 volontari al seguito (molti dei quali genitori delle ragazze che durante l’anno prendono parte alle attività), ha permesso lo svolgimento regolare della manifestazione che ha vissuto quest’anno qualche problema con il riscaldamento delle palestre. Nello specifico ieri mattina risultavano non riscaldate le palestre Tiro a Segno, Penazzi, Cavina e Paolini, ma mentre per le prime tre (palestre comunali) la situazione è stata risolta nel pomeriggio, non così per la palestra Paolini. "Ci siamo attivati con la società che gestisce le palestre comunali, con cui lavoriamo durante l’anno, e abbiamo risolto, ma quella che si occupa dei riscaldamenti per la Paolini, gestita dalla Città metropolitana, non è intervenuta e le ragazze Under 13 purtroppo hanno dovuto giocare al freddo" spiega Pasquale De Simone, timoniere di Diffusione Sport. Un inconveniente che non ha fermato BabyVolley 2025. "Siamo orgogliosi del successo delle iscrizioni e siamo felici di aver accolto a Imola squadre da tutta Italia, e non solo, e per questo ringraziamo i nostri partner, i volontari e le famiglie che rendono possibile questa manifestazione che ci fa vivere due giorni indimenticabili di pallavolo giovanile".

