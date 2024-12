La Pro Loco di Casalfiumanese celebra i risultati del 2024

Una serata per ringraziare i propri partner sostenitori e rinnovare l’impegno per il 2025. Pro Loco di Casalfiumanese in festa alla pasticceria Dondi per celebrare gli straordinari risultati raccolti durante l’anno, con una serie di apprezzate e riuscite iniziative, e puntare dritto a nuovi traguardi. Uno su tutti: il centenario della Sagra del Raviolo in programma nel fine settimana del 22 e 23 marzo. "L’occasione giusta per ripercorrere la nostra storia, le nostre tradizioni e per rilanciare questa importante manifestazione giunta al suo primo secolo di vita – ha detto il presidente della Pro Loco, Roberto Alpi affiancato dalla sindaca Beatrice Poli -. Siamo al lavoro da settimane, insieme all’amministrazione comunale, per offrire alla comunità un programma ancora più completo e coinvolgente rispetto al passato. Mostre, attività nelle scuole, annullo filatelico e perfino un volume capace di ripercorrere, tra testi ed immagini, un viaggio a ritroso che ha scandito la crescita di tante generazioni di casalesi". All’evento ha preso parte anche Carlo Alberto Gollini, consigliere della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola.