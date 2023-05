L’adunata degli Alpini "Coraggiosi e pronti ad aiutare Un pilastro della comunità"

C’era anche una folta delegazione di castellani guidata dal sindaco Fausto Tinti alla grande sfilata che, domenica scorsa, a Udine, ha concluso la 94° Adunata nazionale dell’Associazione Nazionale Alpini.

"Sono sempre onorato di poter sfilare al fianco dei nostri Alpini – afferma il sindaco Fausto Tinti –: sono una presenza fondamentale e una sicurezza per tutti noi. Lo dimostrano in continuazione e, soprattutto, nei momenti più critici per la vita della comunità come la lunga allerta meteo che stiamo vivendo in queste settimane. La nostra riconoscenza nei loro riguardi è infinita e non mi stancherò mai di sottolinearlo. La mia riconoscenza va anche alla Banda di Castel San Pietro Terme, fanfara della Sezione Bolognese Romagnola, sempre presente e nostro orgoglio oltre che simbolo della nostra identità".

Erano presenti 32 Alpini più 5 componenti della Protezione civile del Gruppo Alpini di Castel San Pietro Terme con il capogruppo Leonardo Bondi, e 30 musicisti del Corpo Bandistico di Castel San Pietro Terme, compresi il presidente Riccardo Naldi e il direttore Giuseppe Lentini. "Abbiamo sfilato per quasi due chilometri sotto la pioggia – racconta il presidente del Corpo Bandistico Riccardo Naldi, che ha simpaticamente ribattezzato la manifestazione “Udinata” –. La Banda castellana si è distinta per volume e professionalità, suonando ininterrottamente canzoni alpine e cadenza per dare il passo alla sfilata. Proprio in questa occasione i nostri giovanissimi nuovi bandisti hanno fatto il loro primo raduno alpino e anche la loro prima trasferta!".

r. c.