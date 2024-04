Lamborghini, i motori ruggiscono e la kermesse è un successo

Imola, 8 aprile 2024 – Giornata da incorniciare per l’Autodromo. Il primo grande evento motoristico della stagione 2024 del circuito va in archivio con un ottimo successo organizzativo e di pubblico. La prima edizione di ‘Lamborghini Arena’, che già sabato aveva richiamato alcune migliaia di visitatori tra clienti e fan della casa del Toro, ha offerto ieri un’immagine destinata ad arricchire la collezione recente del tracciato: oltre 400 vetture in parata a comporre un coloratissimo mosaico dalla torre fino alla Rivazza.

Il tut to mentre il parco delle Acque minerali, rimasto aperto a tutti, veniva preso d’assalto dagli imolesi appassionati di motori ma anche da tantissime famiglie desiderose di godersi un clima pressoché estivo. Insomma, un prologo ideale in vista dell’arrivo tra due settimane del Mondiale Endurance (19-21 aprile, operai al lavoro anche ieri in via Malsicura per l’allestimento della Fan zone) e soprattutto del Gran premio di Formula 1 del 17-19 maggio.

«Un ottimo test – commenta il direttore generale dell’Autodromo, Pietro Benvenuti –. Un bell’evento che ha permesso anche a noi di fare un collaudo generale, soprattutto dell’area hospitality sopra i box, in vista dei prossimi appuntamenti stagionali. Tutto è andato per il meglio, Lamborghini è stata molto brava nell’organizzazione e nel garantire tante attività diverse ai propri clienti".

Anche ieri, al di là della parata, il paddock si è infatti animato tra simulatori di guida, realtà virtuale e uno spazio per i bambini allestito con angoli Lego e un percorso con mini moto e auto elettriche. Un format riuscito, già testato da altri grandi marchi delle due e quattro ruote, che appare destinato a essere riproposto anche in futuro.

"Non sappiamo ancora se Lamborghini vorrà girare gli Autodromi o creare un appuntamento fisso qui – ricostruisce Benvenuti –. Di sicuro, Imola è la soluzione ideale vista la vicinanza con il loro quartier generale e con l’aeroporto".

Soddisfatto anche il sindaco Marco Panieri, che ha incontrato anche l’amministratore delegato della casa del Toro, Stephan Winkelmann. "Lamborghini celebra nel cuore della Motor Valley il proprio passato e presente, con una grande festa aperta a tutti gli appassionati di motori", è il commento del primo cittadino. E le immagini di un circuito carico di passione hanno fatto già ieri il giro dei social, stuzzicando l’appetito della Ferrari: "Tifosi, ci vediamo presto", è infatti il messaggio partito dalla squadra corse del Cavallino in vista del Mondiale Endurance.