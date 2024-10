Lampioni più efficienti in tre incroci stradali

Si è conclusa l’installazione di nuovi impianti di illuminazione pubblica per migliorare la sicurezza di tre incroci stradali. Due degli interventi riguardano gli Stradelli Guelfi: all’incrocio con la via San Giovanni, a Osteria Grande, è stato collocato un palo a tre bracci con punti luce a led all’interno dell’aiuola spartitraffico, mentre per illuminare l’incrocio con la via Legnana, nella frazione di Poggio, è stata installata una torre faro alta 15 metri, dotata di tre punti luce. Terzo intervento fra le vie Ca’ Venturoli e Villalunga, a Varignana.