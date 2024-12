L’assessora Penazzi confermata nel Direttivo

L’assemblea dei soci di Città dei Motori, la rete dei Comuni nata per promuovere il patrimonio motoristico italiano e della quale Imola fa parte, ha rinnovato le cariche per il triennio 2025-2028. L’assessora all’Autodromo, Elena Penazzi, è stata confermata nel direttivo assieme a Giovanni Gargano (sindaco di Castelfranco Emilia) e a Vincenzo Menna (consigliere di Atessa). Luigi Zironi (sindaco di Maranello) è stato rieletto presidente, mentre Eugenio Leone (consigliere a Pontedera) è stato riconfermato vice. Entrano Juri Imeri, sindaco di Treviglio, e Chiara Mestichelli, vicesindaca di Rieti. Mercoledì scorso, Città dei Motori ha firmato un protocollo con la Federazione Motociclistica Italiana per la promozione del turismo motoristico a due ruote.