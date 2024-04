L’auto parte e colpisce un mezzo in sosta

Incidente spettacolare, senza feriti, ieri pomeriggio a Casalfiumanese, in via Montanara. Alle 18.30 un Volvo V90 bianco ha colpito e travolto una Fiata Panda grigia che era parcheggiata davanti al civico 34. Solo che l’impatto si sarebbe verificato per un dannato cambio automatico che ha deciso di spostare improvvisamente il Volvo parcheggiato dall’altra parte della strada, nell’area di sosta. A bordo c’era un signore anziano che è uscito illeso dall’incidente in cui si è ritrovato coinvolto. Così l’auto ha attraversato l’intera via Montanara e ha colpito la Panda. Per fortuna, in quel momento, nessuno transitava e non c’erano pedoni. Nella collisione il Volvo ha sovrastato la Fiat, ribaltandola e salendole sopra, con la panda che ha fatto da vero e proprio trampolino. A quel punto il paraurti anteriore è addirittura arrivato a toccare il muro dell’edificio, con dell’intonaco che si è staccato. Sul posto una pattuglia della polizia municipale per i rilievi, i vigili del fuoco e il 118. L’anziano ha rifiutato le cure e ha detto di stare bene. È stato chiamato anche il proprietario della Fiat Panda, ignaro fino a quel momento dell’incidente. I vigili del fuoco hanno controllato l’edificio e messo in sicurezza i mezzi.

Nicholas Masetti