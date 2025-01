Lavori davanti alla stazione : "Piazzale pronto a febbraio" . Dietrofront sui nuovi scivoli

Scivoli nel sottopassaggio più larghi, in sostituzione di quelli installati ormai diverse settimane fa e finiti nel frattempo nel mirino di molti. È questa una delle principali novità previste dall’ultima parte del maxi-progetto di riqualificazione del piazzale della stazione, destinato secondo gli ultimi calcoli del Comune a concludersi entro febbraio, con un paio di mesi di ritardo sulla tabella di marcia, realizzato da Rete ferroviaria italiana con 1,7 milioni e al quale il Municipio ha contribuito con 200mila euro di risorse proprie.

"La posa dei rivestimenti dei fabbricati accessori è attualmente in corso e terminerà entro fine gennaio – hanno spiegato ieri dall’ente di piazza Matteotti –. Dal 20 gennaio inizierà l’installazione del controsoffitto, con nuovi corpi illuminanti, che richiederà circa due settimane e comporterà la chiusura temporanea della scala di accesso al sottopasso".

Come accennato, uno degli interventi più attesi riguarda il miglioramento dei contestatissimi scivoli per biciclette. "Dopo un confronto costante tra l’Amministrazione comunale e Rfi, si è deciso di intervenire sugli scivoli laterali, che presentavano criticità per biciclette con borse laterali, cestini o di tipo elettrico – riferiscono sempre dal Municipio –. Il nuovo scivolo (ne saranno installati due), progettato con una forma piana e una larghezza di circa trenta centimetri, garantirà una discesa più sicura e agevole. Il sottopassaggio con l’eliminazione della rampa centrale non consentirà comportamenti scorretti che possano mettere in pericolo il transito di altri passanti, aumentandone la sicurezza".

I lavori saranno realizzati in due fasi, parzializzando la scala per consentire il passaggio degli utenti, e si concluderanno entro febbraio. "Questo intervento rappresenta anche una risposta alle esigenze della cittadinanza, considerando che il sottopasso è non solo un punto di accesso alla stazione, ma anche un importante collegamento tra il nord e il sud della città", è il commento del Comune, che fa sapere di essere rimasto "costantemente in contatto" con Rfi in questi mesi per "segnalare criticità riscontrate nella gestione della stazione". Tra queste, da piazza Matteotti si evidenziano "i malfunzionamenti dell’ascensore, dovuti anche a un utilizzo non corretto da parte degli utenti, e la necessità di una manutenzione puntuale". Il Municipio fa inoltre sapere di aver "sollecitato un miglioramento della pulizia dei bagni automatici e dei binari" nonché "la necessità di mantenere sicuro e agevole il passaggio pedonale, evitando pericoli legati al comportamento scorretto di chi utilizza le biciclette".