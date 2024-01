Le Quattro Lune: "A sostegno di maternità e genitorialità"

"L’associazione Le Quattro Lune ed il sostegno a favore di genitorialità e maternità" Una realtà culturale che si occupa di sostegno alla genitorialità ed alla gravidanza. È questo l’impegno dell’associazione Le Quattro Lune. "Al momento fisse siamo tre professioniste, oltre a me che di professione sono un’ostetrica, abbiamo la dottoressa Alice Bassi psicologa dello sviluppo e la dottoressa Federica Benuzzi consulente baby wearing. Inoltre collaboriamo attivamente anche con altre figure professionali quali osteopati, pediatri e dietisti", riferisce la presidente Valentina Castellari. Numerosi sono anche i corsi formativi inerenti l’ambito della maternità che periodicamente vengono organizzati ampliando così lo spettro di attività di cui l’associazione si occupa. "Proponiamo anche incontri formativi sui temi che ci competono, come ad esempio bisogni del bambino, svezzamento e gravidanza nonché corsi di accompagnamento neonatale, alla maternità e consulenze individuali", prosegue la Castellari. Curioso notare come il nome dell’associazione voglia riprendere l’idea della ciclicità, delle 4 fasi della vita della donna e del percorso gravidico. "Da giugno 2023 abbiamo sede in via Fossatone 8 ad Imola e ci siamo specializzate principalmente in post-partum ed allattamento. Per il futuro abbiamo in prospettiva l’ampliamento dei confini dei nostri progetti comprese magari alcune collaborazioni con il Comune", conclude la presidente.

Claudia Eleonora Traversa