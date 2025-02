L’Imolese non c’è più. Cade in casa contro il fanalino di coda. E ora c’è il Ravenna

IMOLESE 0 FIORENZUOLA 2

IMOLESE: Salgado: Garavini, Elefante, Ballanti, Agbugui, Brandi (35’ st Lolli), Vlahovic, Mattiolo (6’ st Gasperoni), Manes (31’ st Diawara), Pierfederici (24’ st Melloni), Raffini. A disp. Adorni, Nistor, De Chiara, Dall’Osso, Cocchi. All. D’Amore.

FIORENZUOLA: Ghisleri; Lomolino, Ronchi, De Ponti, Peretti, Carrozza, Tringali, Lauciello (37’ st Boscolo Chio), Sementa (45’ st Postiglioni), Oboe (28’ st Ceravolo), Cocuzza. A disp. Cabrini, Censi, Lori, De Simone, Russo, Niccolai. All. Ciceri.

Arbitro: Di Monteodorisio.

Reti: 13’ pt Sementa, 40’ st Carrozza.

Note: ammoniti Peretti, Mattiolo, Lauciello.

La crisi dell’Imolese prosegue, anche al Galli, dove il Fiorenzuola fa di un sol boccone i rossoblù e torna a vincere dopo 11 partite. Tre punti invece che per i rossoblù continuano a non arrivare, nemmeno contro l’ultima in classifica, più cinica e brava ad approcciare una partita che i ragazzi di D’Amore vedono fin da subito sfuggire dalle mani. Ora, con i playoff distanti nove lunghezze e con soli quattro pareggi alle spalle raccolti nelle ultime sette gare, la strada si fa sempre più dura e in salita. Il primo squillo dopo 5 minuti: Manes vede l’inserimento in area di Brandi, che riceve il pallone ma lo calcia alto. La risposta degli emiliani è immediata e fa male all’Imolese, con Sementa che recupera palla a centrocampo, entra palla al piede in area e scarica in porta lo 0-1. Alla mezz’ora, Manes costringe Ghisleri al miracolo, mentre dieci minuti più tardi è Ballanti a sfiorare il pari di testa. In avvio di ripresa, ancora rossoblù pericolosi: prima con Manes, che centra l’incrocio dei pali, poi con Pierfederici, chiuso da Ghisleri. Al 51’, il primo legno della partita, lambito da Ballanti, al 77’ il secondo, questa volta con Brandi, che appena fuori dall’area calcia a botta sicura e scheggia la traversa. Altro stop e la prossima è da brividi, sul campo del capolista Ravenna.

Le altre gare: Forlì-Tau 1-0, Piacenza-Progresso 0-1, Pistoiese-Lentigione 1-1, Sasso-Ravenna 1-2, Tuttocuoio-Prato 0-2, United Riccione-Corticella 1-1, San Marino-Vis Modena 0-1, Zenith Prato-Sammaurese 0-0.

La classifica: Forlì e Ravenna 51, Tau 48, Pistoiese e Lentigione 41, Imolese 32, Tuttocuoio 30, Prato 29, Vis 28, Sasso e Piacenza 25, Progresso 24, Zenith Prato 23, Corticella 22, San Marino 22, U. Riccione 19, Sammaurese e Fiorenzuola 16.

Giovanni Poggi