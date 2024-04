Lupo a Imola: nel video è alle porte della città

Imola, 15 aprile 2024 – Il lupo a pochi passi dal quartiere Pedagna di Imola. E’ successo nella mattinata di ieri, poco dopo le 8, quando sono iniziati gli avvistamenti di un esemplare dell’animale selvatico all’altezza dell’abitato di Linaro. In linea d’aria a poche centinaia di metri da uno dei quartieri più popolati della città. L’esemplare ha scorrazzato tra i campi poi ha attraversato la provinciale Montanara difronte al parco di Villa Gambetti risalendo verso via Punta. La rapida sortita è stata ripresa da un automobilista in sosta ed il video è stato postato sui social dall’ex consigliere regionale Roberto Poli. Non solo.

Una quarantina di minuti dopo, il nuovo faccia a faccia con il lupo si è materializzato in via Poggiolo tra lo stupore di alcuni residenti e un paio di passanti: “Era a pochi metri dalla nostra abitazione. Ci fissava e non sembrava per nulla intimorito dalla nostra presenza – hanno detto -. Sono mesi che troviamo impronte sospette e una notte, rincasando, ne abbiamo visto uno infilarsi in un boschetto qui attorno”.

Gli esperti ricordano che il lupo non è pericoloso per l’uomo (un unico caso nell’ultimo secolo ha riguardato il comportamento un singolo lupo in Abruzzo, ndr) e, tendenzialmente, si tiene lontano dalle persone. La specie è integralmente protetta dalla Stato dal 1976 con leggi molto severe. Certo che, negli ultimi tempi, si sono moltiplicati gli avvistamenti non lontano dai nuclei abitati in particolar modo nella vallata del Santerno.