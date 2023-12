Manutenzione al Fontanone con la donazione di Fedagro Confcommercio

Il Fontanone del mercato agroalimentare di viale Rivalta sarà oggetto di lavori di manutenzione (ordinaria) grazie all’importante donazione di Fedagro Confcommercio. La federazione nazionale che riunisce gli operatori grossisti dei principali mercati all’ingrosso e centri agroalimentari italiani ha infatti deciso di versare un contributo di 20mila euro al Comune.

Si tratta di risorse frutto della raccolta fondi che Fedagro Confcommercio ha svolto a supporto dei territori più duramente colpiti dall’alluvione di maggio. La decisione di destinare queste risorse alla manutenzione del Fontanone del mercato ortofrutticolo è stata presa dall’Amministrazione comunale, in accordo con Fedagro Confcommercio. "Vogliamo ringraziare sentitamente la donazione importante fatta da Fedagro Confcommercio in occasione dell’alluvione che ha colpito gli agricoltori del nostro territorio – commenta Pierangelo Raffini, assessore all’Agricoltura -. Abbiamo pensato che la manutenzione del fontanone posto all’ingresso del mercato ortofrutticolo potesse essere un segno tangibile della generosità verso questo settore così importante per la nostra economia".

Recentemente ristrutturato, situato tra viale Rivalta e il parcheggio multipiano ‘Ortomercato’ di Viale Zappi, oggi il mercato ortofrutticolo si estende per 2.400 mq che comprendono anche edifici chiusi (ufficio direzione, bar, magazzino grossista) e area esterna dedicata e deposito per complessivi 400 mq.

"Il mercato agroalimentare, negli anni, si è connotato sempre più come mercato di vendita diretta dal produttore al consumatore – sottolineano dal Comune –. L’ ampia offerta di prodotto presentato da 58 aziende che si avvicendano durante l’anno rappresenta un’importante sito di approvvigionamento di prodotti freschi e trasformati per i cittadini imolesi". Per la vendita al pubblico, il mercato agroalimentare è aperto, nell’orario invernale (1 ottobre - 15 aprile) il martedì e giovedì dalle 8 alle 10.15 e il sabato dalle 8 alle 11.