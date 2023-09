Maxi-sequestro di gadget falsificati

Adesivi, patch, portachiavi, cappellini e spillette metalliche, con i loghi distintivi di note case automobilistiche e motociclistiche come ’Ferrari’, ’Maserati’, ’Porsche’, ’Ktm’. Millecinquecento pezzi, tutti prodotti contraffatti sequestrati dalla Finanza imolese durante la mostra scambio del Crame.

Le attività di prevenzione e repressione delle violazioni in materia di ’tutela dei marchi’ e della ’sicurezza dei prodotti’, eseguite a Imola, in questo caso, dai militari della locale compagnia della Finanza nell’ambito delle ordinarie attività di ’controllo economico del territorio’, hanno portato alla denuncia di due espositori, entrambi di nazionalità italiana, per reati inerenti alla ’contraffazione’ e alla ’ricettazione’.