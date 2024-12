Medaglia ‘Copernico’. Unibo premia Andrea Berti

C’è anche un borghigiano tra gli ex studenti dell’Università di Bologna premiati con la Medaglia Copernico. Andrea Berti, laureato in Economia Agraria all’Ateneo felsineo qualche tempo fa, ha ricevuto il riconoscimento durante la cerimonia di ‘Alumni Awards 2024’ andata in scena nei giorni scorsi nell’Aula Magna ‘Santa Lucia’ del capoluogo.

L’evento celebra ogni anno coloro che hanno contribuito, attraverso impegno e visione, a creare impatto sulla società e a tenere alto il nome di Unibo nel mondo. Berti, professionista esperto del settore alimentare, è attualmente Senior Director of Business Development dell’Atalanta Corporation. Non un nome qualunque del comparto, ma una delle aziende leader nell’importazione e distribuzione di prodotti alimentari negli Usa. La sua ascesa tra le fila del colosso a stelle strisce è iniziata nel 2006 da stagista. Nel corso dei suoi 17 anni di carriera professionale negli States, poi, Berti ha avuto l’opportunità di mettere mano a vari aspetti dell’industria alimentare che hanno portato all’importazione di volumi significativi di prodotti italiani e non solo sul territorio.

Un ruolo chiave nell’evoluzione strategica dell’Atalanta Corporation con la promozione di partnership e la decisa spinta propulsiva all’espansione della presenza dei prodotti tricolore sul mercato americano. Ma la passione di Berti per il settore alimentare è partita dalla vallata del Santerno, dove è nato, con quel piccolo negozio di Borgo Tossignano gestito per 30 anni dai suoi genitori. Un punto vendita di vicinato, a pochi passi dalle scuole, nel quale trascorreva le sue estati per dare una mano a papà Giuliano e mamma Deanna: "Una tappa obbligata per tutti gli scolari prima di entrare in classe – racconta il sindaco Mauro Ghini, presente all’evento di conferimento in terra felsinea -. Era lì che compravamo quella gustosa piadina farcita con la mortadella dal profumo inconfondibile. Un’attività che ha fatto la storia del nostro paese grazie alla dedizione di persone per bene apprezzate e stimate da tutti".

Non solo. "Con questo riconoscimento, Berti diventa a tutti gli effetti ambasciatore di Borgo Tossignano nel mondo – continua -. Siamo molto orgogliosi della sua carriera e di quel ruolo così importante che ricopre oltre oceano. Un uomo che ha sempre tenuto ben saldo il legame con le sue origini nonostante viva in maniera stabile negli Stati Uniti".

Oltre all’impegno strettamente professionale, Berti fa parte del consiglio direttivo della C.I.A.A. (Cheese Importers Association of America) con il ruolo di presidente. Senza dimenticare le sue mansioni di formatore nella categoria dopo aver ottenuto la certificazione di professionista del formaggio dall’American Cheese Society.