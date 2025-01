Mercato Ortofrutticolo. Parcheggio dall’8 febbraio

Bisognerà attendere ancora per poter vedere il mercato ortofrutticolo di viale Rivalta trasformato, nei giorni e negli orari in cui non ci sono i venditori ambulanti, in un parcheggio a pagamento. La novità, annunciata a fine 2024 dalla Giunta nell’ambito dei provvedimenti introdotti all’interno del nuovo piano sosta comunale, era attesa per inizio gennaio, vale a dire una volta liberata l’area da Natale Zero Pare. Ma da allora, complici forse anche le proteste degli operatori che hanno portato avanti una raccolta firme per dire ‘no’ all’arrivo dei parcheggi, ancora nulla. E questo nonostante all’interno del mercato ortofrutticolo siano comparse le strisce blu. Da ieri c’è però una data, per quanto non ancora ufficiale, per l’apertura dell’area alle auto: sabato 8 febbraio alle 15.

Nel frattempo, ieri mattina il sindaco Marco Panieri e l’assessore all’Agricoltura, Pierangelo Raffini, insieme al presidente di Fedagromercati-Confcommercio, Valentino Di Pisa, hanno scoperto una targa a testimonianza del contributo dell’associazione di categoria per la riqualificazione del portale d’ingresso del mercato ortofrutticolo di viale Rivalta.

L’intervento, finanziato appunto da Fedagromercati, ha previsto il ripristino dell’impermeabilità della tettoia, la riverniciatura dell’intera struttura e la pulizia della fontana e dell’area sottostante la scritta, restituendo decoro e funzionalità all’accesso.

Esprimendo "gratitudine" per un intervento che "rappresenta un esempio di collaborazione tra pubblico e privato per il bene del territorio", il Comune ricorda come il progetto si inserisca nel più ampio impegno di Fedagromercati per "sostenere il settore agricolo colpito dall’alluvione, contribuendo concretamente alla ripresa delle attività e alla valorizzazione" del comparto agroalimentare.

"Ringraziamo Fedagromercati e il presidente Valentino Di Pisa per questo gesto di attenzione e sostegno al nostro territorio – affermano Panieri e Raffini –. È un segnale importante di vicinanza alle nostre comunità e alla filiera agricola, che ha affrontato momenti difficili e sta lavorando per ripartire con determinazione".

Da parte sua, parlando a nome dell’associazione, Di Pisa di dice lieto di aver "contribuito ai lavori di ripristino di questa struttura. Il mercato – prosegue il presidente di Fedagromercati-Confcommercio – non è solo un luogo di scambi commerciali ma è anche un punto di riferimento, un luogo che promuove la freschezza, la sostenibilità e la qualità dei prodotti agroalimentari. Con la posa di questa targa vogliamo sottolineare il nostro impegno per il futuro mantenendo vive le tradizioni del passato".