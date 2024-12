‘Miglior azione climatica’. Il progetto Santerno Balneabile premiato a ‘Future for cities’

L’associazione Santerno Balneabile, nata lo scorso luglio, vince il premio ‘Future for cities’ per la migliore azione climatica. Si tratta di un riconoscimento consegnato nell’ambito di un festival a carattere nazionale che celebra appunto i più importanti progetti di innovazione urbana del Paese. Lo organizzano la community online Will, l’agenzia From, il centro culturale Base di Milano e la rappresentanza della commissione europea in Italia con il supporto di Enel X Giunto alla sua seconda edizione, il festival mira a promuovere la condivisione di idee innovative e il confronto sulle migliori pratiche per stimolare la trasformazione urbana sostenibile. La cerimonia di premiazione si è svolta nei giorni scorsi a Milano e il presidente dell’associazione, Fabio Ehrenhofer, ha ritirato il premio.

Santerno Balneabile ha ricevuto il premio perché il progetto affronta due sfide cruciali per l’adattamento al cambiamento climatico: la sicurezza idraulica e la lotta alle crescenti ondate di calore. Il progetto si ispira all’Isar Plan, un piano di gestione delle acque e di riqualificazione fluviale realizzato a Monaco di Baviera. L’Isar Plan è un esempio di successo che dimostra come sia possibile lasciare più spazio al fiume per proteggere la città dalle alluvioni, creando al contempo un’area ricreativa per i cittadini. Grazie a questo piano, il fiume Isar è tornato a essere un luogo di ritrovo per tutti. Durante l’estate, i cittadini possono nuotare e fare surf, e godere degli spazi ricreativi creati lungo le sue sponde. Nei prati circostanti sono state installate reti da pallavolo e porte da calcetto. Il parco fluviale dell’Isar è diventato un punto di riferimento a Monaco per affrontare le ondate di calore, sempre più intense a causa dei cambiamenti climatici. "Ispirandosi all’Isar Plan, il progetto Santerno Balneabile punta a rendere Imola una città più resiliente di fronte agli eventi meteorologici estremi, contribuendo al contempo a migliorare la qualità della vita dei suoi cittadini – spiegano i promotori del progetto –. L’obiettivo dell’associazione è valorizzare il parco fluviale del Santerno, trasformandolo in luogo di aggregazione e svago per tutta la comunità. Rendere il fiume balneabile significa offrire uno spazio verde gratuito e accessibile, dove rinfrescarsi durante le calde giornate estive, raggiungibile in pochi minuti dal centro Il riconoscimento ufficiale della balneazione nei tratti del Santerno dove questa pratica è già in atto, insieme alla riapertura della ciclovia del Santerno, favorirebbe lo sviluppo di forme di turismo lento e sostenibile come il cicloturismo".

Secondo quanto riferito dall’associazione, il cicloturismo ha generato un indotto diretto di oltre 5,5 miliardi nel 2023, con più di 56 milioni di presenze in Italia. E in questa ottica, "la futura riapertura della ciclovia del Santerno, in sinergia con la Vena del Gesso, patrimonio Unesco dal 2023, i percorsi di trekking e l’enogastronomia locale, rappresenterebbe un volano per la promozione turistica del territorio", spiegano dall’associazione Santerno Balneabile. E concludono: "La vittoria del premio è per noi motivo di grande orgoglio e un incentivo a proseguire con impegno".