Nearco Un singolo contro il caos da social

"Io non ci sto". Non è il titolo del brano, e neppure un rimando alla decisa negazione del fu Presidente della Repubblica Scalfaro ormai più di 30 anni fa. Quello di Nearco è un ‘io non ci sto’ attualissimo, declinato al presente ma che funge anche da avvertenza per il futuro. Potrebbe anche essere, ‘io non ci sto’, il perfetto sottotitolo di "Mi confondi", il messaggio forte e chiaro che sta dietro e dentro il singolo che uscirà oggi su tutte le piattaforme, prodotto dalla PMS Studio di Alfonsine e distribuito da Universal per il castellano Nearco, nome d’arte di Giovanni Cristiani, che rinnova anche quest’anno l’estivissima abitudine di lanciare un nuovo brano proprio in concomitanza con l’apertura degli ombrelloni. Un brano, anticipa il cantautore al Carlino, dove "provo a descrivere il disagio di vivere in un momento storico dove media, tv e social, ci bombardano di contenuti, tra pericolose fake news, tesi discordanti, uso di algoritmi e Al ingannevoli, per toglierci punti di riferimento e ‘confondere’ le nostre idee, al fine di manipolare meglio le nostre decisioni".

E allora Nearco grida ‘Io non ci sto’, lanciando un messaggio forte e chiaro che è anche un invito a "pensare ognuno con la propria testa, regalarsi sempre il beneficio del dubbio, non abbandonarsi a una dipendenza passiva del mainstream". In un’altra parola-manifesto, insomma, "vendere cara la propria pelle". Una carriera ricchissima di collaborazioni, che lo ha visto anche aprire i concerti di artisti del calibro di Zucchero e Ivana Spagna, e lavorare fianco a fianco con l’amico Fio Zanotti, Nearco, che ha all’attivo anche più di 80 partite con la Nazionale Italiana Cantanti (che riuscì a portare a giocare anche nella piccola bomboniera dozzese di Monte del Re), in concomitanza con l’uscita del singolo, che sarà seguito come di consueto anche da un video, avvierà una nutrita serie di date estive che lo vedrà protagonista oltre che come cantante anche nelle vesti di deejay, vocalist, presentatore e speaker radiofonico-televisivo.

A proposito di televisione, intanto, è già in lavorazione la prossima edizione del suo programma di musica, news, moda e gossip su DI.TV "Voto Rocknroll", che prende il nome da uno tra i suoi singoli più conosciuti e che è giunto ormai alla nona edizione.

Claudio Bolognesi