Nuovo aspiratore elettrico per la pulizia del centro

Problemi di degrado in varie zone del centro storico sono ormai noti. E così il Comune prova a mettere in campo un ulteriore strumento per la pulizia del cuore cittadino. Si chiama ‘Glutton’, che significa ‘ghiottone’, ed è un aspiratore elettrico prodotto a Namur, in Belgio, il macchinario che da un paio di giorni è operativo nella zona attorno all’Orologio.

"È utilizzato per servizio integrativo di pulizia richiesto dal Comune che viene svolto nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 7 alle 12 dagli operatori della coop sociale Solco Talenti di Imola (aderente al Consorzio EcoBI) che si occupa dello spazzamento manuale nell’ambito del contratto di affidamento dei servizi di igiene ambientale in collaborazione con Hera", spiegano dal Municipio.

Glutton è equipaggiato con due motori indipendenti, per aver la miglior resa nella marcia e forza di aspirazione ed è leggero e maneggevole, il livello di rumore è praticamente nullo, grazie ai motori elettrici e alla doppia insonorizzazione.

È dotato di un tubo in fibra di carbonio, in grado di raccogliere tutti i rifiuti con la massima efficienza, anche quelli piccoli come, per esempio, i mozziconi di sigaretta, in quanto può entrare e pulire negli interstizi e nei punti più difficili da raggiungere con i sistemi tradizionali.

Il suo utilizzo consente pertanto una maggiore precisione e accuratezza, ma non solo. È anche dotato di un serbatoio ad acqua con lancia a pressione utilizzabile per il lavaggio e la sanificazione di piccole superfici, dove per esempio si trovano escrementi, guano o sporcizia varia.

"Questo nuovo strumento, già testato con risultati positivi da altri Comuni, va ad arricchire i servizi già presenti per la pulizia e il decoro del centro storico, con l’obiettivo di avere una pulizia più capillare ed efficace – commentano il sindaco Marco Panieri e gli assessori all’Ambiente, Elisa Spada (vicesindaca), e al Centro storico, Pierangelo Raffini –. Un’iniziativa ulteriore che si aggiunge alle azioni messe in campo dall’Amministrazione dopo gli arredi urbani, la videosorveglianza e la rifunzionalizzazione del patrimonio pubblico, in rete con le partecipate e con il territorio, per il cuore della nostra città".

A lanciare un nuovo sos sul degrado in centro storico era stato, proprio ieri su queste pagine, il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale, Nicolas Vacchi. Ora tocca invece a un altro esponente di opposizione, il leghista Daniele Marchetti, rivendicare le richieste indirizzate in passato alla Giunta per una maggiore pulizia nel cuore della città.

"Ci sono aree del nostro centro storico che sembrano diventate delle latrine – allarga le braccia Marchetti –. Frutto sicuramente della maleducazione dei responsabili, ma che, d’altronde, in qualche modo dobbiamo comunque affrontare. Continueremo a monitorare il servizio, garantendo sempre il massimo ascolto nei confronti di quei cittadini che ci segnalano da tempo situazioni critiche dal punto di vista igienico-sanitario".