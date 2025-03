’Nuttata ’e sentimento’ al Cassero. Da Massimo Ranieri a Pino Daniele. La musica napoletana si fa show

La storia delle musica napoletana in una sera. Grande appuntamento oggi alle 21 al Teatro Cassero di Castel San Pietro, che ospiterà un evento musicale davvero imperdibile targato Emilia Romagna Festival.

A chiusura della settima edizione di ERF@CasseroMusica, infatti, il palco del teatro castellano ospiterà Emilia Zamuner, una delle voci più interessanti sulla scena nazionale e internazionale, che per l’occasione sarà accompagnata al pianoforte dal talentuoso cugino Paolo Zamuner.

Emilia e Paolo Zamuner sono entrambi docenti di conservatorio, e al Cassero questa sera proporranno un viaggio emozionante attraverso la storia della canzone napoletana, dalle struggenti melodie classiche di ’Nuttata e sentimento’ e ’Era de maggio’, passando per l’intensa passione di ’I’ te vurria vasà’ e ’Voce ‘e notte’, fino ad arrivare alle sonorità moderne e raffinate di Pino Daniele, un artista che ha saputo rinnovare la canzone napoletana con il suo stile unico e inconfondibile, qui con ’Sicily’ ’Quando’ e ’Alleria’.

Non mancheranno omaggi a grandi interpreti come Totò con la sua indimenticabile ’Malafemmena’ e Enzo Gragnaniello, che accompagnato da Ornella Vanoni calcò anche il palco di Sanremo, con l’intensa ’Vasame’, in un programma che celebra la ricchezza e la varietà di un patrimonio musicale considerato unico al mondo.

Emilia Zamuner, 32 anni, napoletana di nascita, nel 2019 è stata selezionata tra le cinque finaliste del prestigioso ’Ella Fitzgerald Competition’ di Washington, arrivando poi seconda, prima e unica italiana ad essere arrivata in finale a questo importante concorso internazionale. In carriera ha vinto anche il prestigioso premio Massimo Urbani e il Premio ’Vita Vita’ come miglior giovane talento, dopo essersi laureata con lode in canto jazz e composizione jazz presso il Conservatorio ’San Pietro a Majella’ di Napoli.

Tra le tante esibizioni, ha aperto, con grande successo di pubblico e critica, il concerto di Diana Krall all’Arena Flegrea di Napoli.

Nato a Napoli e laureatosi al Tra le tante esibizioni, ha aperto, con grande successo di pubblico e critica, il concerto di Diana Krall all’Arena Flegrea di Napoli, ma poi perfezionatosi al Conservatorio di Salerno, è anche Paolo Zamuner, pianista e compositore che accompagnerà Emilia questa sera al Cassero nel viaggio nella canzone partenopea d’autore.

Anche a questa settima e ultima tappa dell’edizione 2024/2025 di ERF@CasseroMusica si può partecipare prenotando il proprio posto, fino ad esaurimento, contattando lo 0542/25747, o cliccando sul sito Vivaticket.

Claudio Bolognesi