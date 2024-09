Open day a Montecatone. Ospiti Rossi e Ragazzini, atlete Paralimpiche

Un’intera giornata dedicata, come ormai tradizione, a incontri e attività volte a fornire approfondimenti e sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi legati alla disabilità. Con due ospiti speciali: le atlete paralimpiche Giada Rossi e Carlotta Ragazzini, rispettivamente medaglia d’oro e di bronzo nel tennistavolo ai recenti giochi di Parigi. L’Istituto di Montecatone, in collaborazione con la Fondazione Montecatone Onlus, ospiterà domani il proprio open day. "Un’occasione per riflettere su tematiche cruciali legate all’inclusione e alla qualità della vita delle persone con disabilità – spiegano gli organizzatori –, ma anche un momento di convivialità".

Il programma prevede, terminati i saluti del commissario straordinario, Mario Tubertini, e del direttore sanitario, Simona Bianchi, previsti intorno alle 9.15 nella sala del terzo piano, la tavola rotonda ‘Sexability – Oltre lo stereotipo: la sessualità nella vita delle persone con disabilità’.

Tra gli interventi, quelli di Davide Villa (coordinatore dell’area Day Hospital e Ambulatori dell’istituto) e Maria Giulia Cinotti (fisiatra), che esploreranno i percorsi e le strategie per promuovere l’autonomia sul tema del benessere sessuale. Laura Simoncini (direttore dell’Unità spinale di Montecatone) e Manuela Marani (fisiatra) che discuteranno invece delle specificità della sessualità nelle persone con lesioni midollari. Infine, Valentina Tomirotti, giornalista e attivista, affronterà il tema del diritto alla sessualità, analizzando pregiudizi e tabù ancora molto presenti. I lavori saranno accessibili anche online, permettendo a chi non potrà essere presente di seguire la diretta streaming tramite il link reperibile sul sito Internet dell’istituto imolese. Al termine della tavola rotonda, intorno alle 12.30, sarà servito un buffet nel parco storico di Montecatone seguito, alle 13, da un’esibizione musicale dal vivo del ‘Remedy Acoustic Duo’. Nel pomeriggio, dalle 14, la straordinaria opportunità di assistere a un’intervista con le già citate atlete paralimpiche Rossi e Ragazzini, entrambe ex pazienti dell’istituto di riabilitazione, che condivideranno le loro esperienze personali e sportive. L’intrattenimento musicale proseguirà fino alle 14.30, con una seconda esibizione del duo. Concluderà l’open day un momento di animazione in programma alle 15.30 con la sfilata a tema America Graffiti organizzata dal gruppo Vampire Lab.