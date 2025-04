Pavani, il canestro più difficile. Tolto tumore al cestista biancorosso. L’Andrea Costa: "Torna presto"

È riuscita l’operazione di rimozione del tumore al testicolo a cui ieri mattina si è sottoposto Mattia Pavani, giocatore dell’Andrea Costa Imola. L’intervento di rimozione di un seminoma è stato effettuato a Bologna, all’ospedale Malpighi, dal professor Eugenio Brunocilla nella mattinata di ieri, e nel pomeriggio la società Andrea Costa ha dato nota del buon esito dell’operazione. "La delicata operazione è stata diretta dal professor Brunocilla, che ringraziamo di cuore assieme a tutto lo staff del Policlinico Malpighi di Bologna. Al nostro giovane numero 6 biancorosso, che ha concluso così anzitempo la propria stagione sportiva, vanno i nostri più sinceri auguri di pronta guarigione, nella speranza di rivederlo presto in campo con la grinta e col sorriso che lo hanno sempre contraddistinto in partita e negli allenamenti!" recita la nota del club, accompagnata dalla foto sorridente del giocatore, che già nelle prime ore dopo l’intervento ha avuto modo di constatare l’affetto e gli in bocca al lupo che molti tifosi biancorossi gli hanno espresso attraverso i social del club. La stagione dell’esterno classe 2004 si ferma inevitabilmente qui (mancano appena due giornate al termine del campionato), ma questo appare irrilevante rispetto alla buona riuscita dell’operazione che il giocatore aveva pianificato da alcuni giorni. Operazione sulla quale la società ha giustamente tenuto il più stretto riserbo.

Pavani è sceso in campo l’ultima volta domenica scorsa, nel vittorioso derby contro Faenza, mentre questa domenica non era tra i convocati nella trasferta contro Legnano, chiusa con una sconfitta. E proprio al termine della partita l’allenatore Federico Vecchi, nel tradizionale post gara, aveva rivolto un affettuoso saluto al proprio giocatore. "Rivolgiamo un pensiero e un abbraccio a Mattia che ha avuto un problema di salute dell’ultimo minuto e si sottoporrà a un intervento. Avremo voluto dedicargli una vittoria, non ci siamo riusciti ma gli siamo ugualmente vicini" sono state le parole del coach.

Bolognese, classe 2004 (figlio di Christian, ex presidente Fortitudo e ora dirigente della stessa Andrea Costa), Pavani sta disputando la sua prima stagione all’Andrea Costa (anche se già la scorsa stagione si allenò con i biancorossi, nel mezzo tra le sue esperienze con Ozzano prima e Cento poi).

La storia di Mattia Pavani fa tornare alla mente quella di Achille Polonara. Anche all’ala della Virtus Bologna era stato riscontrato un tumore al testicolo (se nel suo caso si trattò di neoplasia testicolare) nell’ottobre di due anni fa, con il ritorno in campo dopo l’operazione di rimozione nel giro di un paio di mesi. Lo stesso iter che presumibilmente seguirà il giocatore biancorosso. In chiusura c’è il cordoglio dell’Andrea Costa per la scomparsa di Mauro Conti, storico socio del club e grande tifoso della realtà biancorossa. La società rivolge le sue "condoglianze alla figlia Beatrice e al nipote Tommaso, sempre presenti sugli spalti, alla moglie e alla famiglia tutta".