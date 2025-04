Poesie e filastrocche per crescere. Ciclo di letture per tutte le età

I mesi di aprile, maggio e giugno a Casalfiumanese, come da più di quattro decenni a questa parte, fanno rima con la promozione della lettura. Tante le iniziative e attività pronte per la volata conclusiva del percorso ‘La voce delle parole – Poesie, rime e filastrocche per crescere’ alimentato dall’amministrazione guidata dalla sindaca Beatrice Poli e curata dal personale bibliotecario. Si parte domani, alle 10,30, in biblioteca con porte aperte ai più piccoli dai 3 ai 6 anni insieme alle loro famiglie, con ‘Buon compleanno Pimpa’ per festeggiare il mezzo secolo di vita della celebre cagnolina a pallini rossi. Ma sarà l’occasione giusta anche per consegnare ai nuovi nati i kit di benvenuto di ‘Nati per Leggere’.

Il 12, alla stessa ora a teatro come iniziativa legata alla celebrazione dell’80° anniversario della Liberazione, protagonista il volume ‘Bruno Neri – Il calciatore partigiano’ (Ed. Graphot) in compagnia dell’autore Massimo Novelli. Il 24 alle 17 nella sala civica di San Martino in Pedriolo, invece, spazio al libro ‘Stivali a Monte Sole’ (Pendragon) insieme all’autrice Giulia Casarini. Maggio senza sosta: dalle letture animate ‘Nati per la musica’ dedicate ai bimbi da 1 a 3 anni con il ‘Pentolino Magico’, in agenda il 3 a cura dell’Associazione Quanto Basta’ nella biblioteca di Casalfiumanese, a quelle ad alta voce di ‘Mamma albero’ con i volontari di ‘Nati per Leggere’ (10).

Ma non è tutto. La scrittrice Elisa Mazzoli sarà impegnata il 7 maggio in un autentico tour nelle scuole di ogni ordine e grado dell’area comunale, mentre dal 9 al 30 del mese si terranno un po’ ovunque nelle classi gli incontri conclusivi del progetto annuale ‘La voce delle parole – Poesie, rime e filastrocche per crescere’. Nel mezzo, il 15 alle 17 in biblioteca a Casalfiumanese, anche un interessante appuntamento formativo per genitori, nonni, insegnanti ed educatori dal titolo ‘L’incanto poetico’ con Elisa Mazzoli per riscoprire la magia della poesia nell’interazione con i bambini. E il 26 alle 9.30 alla primaria ‘Grazia Deledda’ di Sassoleone arriverà l’esperto Alfonso Cuccurullo.

Gran finale il 2 giugno, alle 16 nella sala a scaffali di Villa Manusardi nel capoluogo, con il vernissage della mostra dei lavori realizzati dagli alunni che hanno preso parte alla 41° edizione dell’Invito alla Lettura e relative premiazioni. Da non perdere dal 19 al 31 maggio (inaugurazione il 19 alle ore 17, ndr), sempre negli spazi bibliotecari, l’esposizione ‘I bambini di Sibylle Von Olfers’ incentrata sul suggestivo stile figurativo dell’autrice per l’infanzia nata nel 1906 in Prussia orientale.