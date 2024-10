Porsche distrutta dopo un incidente, all’ospedale la donna sull’altra auto

Imola, 1 ottobre 2024 – Una Porsche semidistrutta e priva di ruote. Una Lancia Y con la lamiera accartocciata in mezzo al fosso a lato della strada.

La Porsche (o quel che ne resta) dopo l'incidente avvenuto a Imola. L'auto ha anche perso le ruote (foto Isolapress)

È lo scenario che si presentava intorno alle 14 dopo un pauroso incidente avvenuto in via Turati all’altezza di via Poiano. Praticamente incolumi i due giovani – sulla trentina – a bordo dell’auto sportiva. La donna di 61 anni che era sulla Lancia è stata portata all’ospedale Maggiore di Bologna con ferite giudicate non gravi (cosiddetto ‘codice giallo’).

Secondo una primissima ricostruzione la Porsche percorreva via Turati da via Selice verso via Laguna. In base alla dinamica, è presumibile che la velocità doveva essere sostenuta – ma andrà accertato – quando l’auto ha sbandato e si è ribaltata, andando a sbattere con il retro contro la Lancia Y che arrivava dalla parte opposta. Le ruote posteriori sono state divelte, finendo in mezzo alla strada, mentre la Porsche ha finito la corsa a circa 200 metri di distanza, ridotta praticamente a un rottame.

La Lancia Y su cui era la donna che è rimasta ferita dopo l'impatto con la Porsche (foto Isola)

Sul posto sono intervenuti il 118, i vigili del fuoco e i carabinieri che hanno svolto i rilievi. La polizia locale era invece presente in ausilio per la gestione del traffico, rimasto bloccato in quel tratto di strada per permettere i soccorsi e la rimozione dei mezzi.