Pronto soccorso, pochi infermieri. L’annuncio del primario Ferrari:: "Ambulanza ferma per un mese" Sospesa fino al 15 gennaio l’attività di ’Imola 42’, normalmente in appoggio agli altri due mezzi operativi. Rago (Uil): "È emergenza, tutto questo succede solo per un pensionamento e due trasferimenti".