"Qualche problema con alcuni ragazzi"

"Ci sono dei ragazzi che non si comportano bene". Queste le parole di Michela Emiliani, titolare del centro sociale Zolino. "Non sono dei delinquenti, ma un po’ di preoccupazione c’è, specie d’estate quando magari chiude qualche locale che frequentano assiduamente – spiega Michela con preoccupazione –. Vengono qui nel centro sociale e non sono bravissimi. Riusciamo a gestirli, ma se la polizia girasse più spesso sarebbero dissuasi a comportarsi male. Quest’estate si sono presi delle sedie nostre e sono andati via. Manca sicuramente uno spazio per loro e questo non li aiuta, ma è qualcosa di preoccupante", conclude.