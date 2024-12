"Quella bacheca è nostra . E sarà rimontata presto"

"La bacheca dell’Avanti è proprietà del Partito socialista italiano. E di nessun altro movimento che si professa socialista. Non c’è stata alcuna scomparsa: il sindaco Panieri mi aveva detto che sarebbe stata rimossa, per i lavori all’ex bar Bacchilega. Ora che sono terminati, tornerà al suo posto. A quanto mi risulta, entro la fine dell’anno; ma in ogni caso, non c’è alcun problema con l’amministrazione, con la quale ci sono anzi ottimi rapporti e un’interlocuzione positiva". Così Roberto Lopane, segretario del Psi imolese, partito che pur non essendo rappresentato in Consiglio comunale fa parte della maggioranza che ha sostenuto il sindaco Panieri alle elezioni amministrative del 2020 attraverso la lista ‘Imola riformista’.

Il riferimento è appunto alla sparizione della storica bacheca sotto l’Orologio, sottolineata nei giorni scorsi dai ‘Socialisti in movimento’. Questi ultimi, in particolare, avevano annunciato la volontà di provvedere a "sporgere denuncia formale" per la "scomparsa" della bacheca, ad avviare i "relativi accessi agli atti documentali in Municipio" e a inoltrare la segnalazione alla Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna.

"Abbiamo dato noi il benestare alla rimozione – prosegue Lopane, che a luglio di quest’anno è subentrato a Gennaro Mancino alla guida del Psi imolese –. I ‘Socialisti in movimento’ agiscono autonomamente, facendo di questo fatto un tema politico che non compete a loro. Sono rappresentati da una persona che rema contro il partito dal quale è stata espulsa. E che crea dissapori sul territorio per motivi personali. Ma non siamo più disposti a tollerare ingerenze in decisioni che spettano solo al Partito socialista italiano". La ricostruzione di Lopane è opposta a quella dei ‘Socialisti in movimento’. "Il sindaco si era impegnato a mettere una bacheca provvisoria, siamo stati noi a dire di ‘no’ visto che sarebbe stata una questione di un paio di mesi – riferisce il segretario del Psi imolese –. Sollevare tutto questo polverone, con tanto di annunciata denuncia per la scomparsa di un bene altrui, è insopportabile". Nelle parole di Lopane, "i ‘Socialisti in movimento’ stanno creando solo una grandissima confusione. Quella bacheca è oggi nei magazzini del Comune e tornerà presto al suo posto, visto che i lavori sono terminati. Se ci saranno ritardi – conclude il segretario del Psi imolese –, sarà nostro compito sollecitare amministrazione".

e. a.