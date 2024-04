Rotonde sponsorizzate. Piace l’idea di Morini. Comune pronto al bando

di Claudio Bolognesi

Rotonde sponsorizzate per ridurre i costi di manutenzione del verde pubblico. Piace anche al Comune la proposta formulata dal consigliere Luca Morini di Prima Castello, che già nelle commissioni consiliari risalenti a quasi un decennio fa aveva lanciato l’idea. Un mese fa, nella prima seduta consiliare di marzo, Morini era tornato alla carica presentando una dettagliata interpellanza nella quale si spiegavano i vantaggi di una sponsorizzazione "da affidare a soggetti privati, preferibilmente imprenditori locali". Il Comune si garantirebbe "mediante contratto di sponsorizzazione in forma attiva o passiva" una riduzione dei costi riguardo alla "manutenzione delle rotatorie stradali e di alcune aree verdi cittadine, (…) e altresì ci sarebbe un evidente vantaggio economico che andrebbe a conseguire anche l’impresa locale in termine di ritorno d’immagine".

A cascata secondo Morini ci sarebbe poi "l’indiretto vantaggio che andrebbe a conseguire l’intero territorio di Castel San Pietro Terme in termini di manutenzione, valorizzazione, promozione e cura del verde pubblico comunale, previa adeguata regolamentazione di ciascun accordo in termini di decoro urbano conseguibile, adeguata cura del verde e di massimizzazione dell’immagine della città anche in termini di potenziale attrattiva turistica". La proposta lanciata dal consigliere Morini "aveva sempre trovato un accoglimento verbale da parte dell’amministrazione comunale interessata ad avviare un percorso di selezione e regolamentazione collegato a questo obiettivo", ma poi tutto si era sempre fermato alle sole intenzioni. Da qui la nuova interpellanza del capogruppo di Prima Castello che questa volta ha ottenuto una risposta scritta da parte del Comune nella quale "si conferma, in accoglimento del contenuto dell’interpellanza, la possibilità (e calendarizzazione conseguente) e fattibilità di una programmazione ’nuova’ che, sempre in aderenza a un procedimento di evidenza pubblica tramite bando di selezione di potenziali sponsorizzazioni, consenta una revisione anche in riduzione della spesa necessaria alla manutenzione del verde pubblico". Un passo che appare dunque definitivo verso la sponsorizzazione delle rotonde della città, così come avviene già da tempo in molti comuni.