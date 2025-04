Scontro fra camion in autostrada. Caos all’alba e due autisti feriti

Fragor di lamiere all’alba di ieri in autostrada. E lunghi attimi di paura per un tamponamento fra un autoarticolato frigo e un autocarro. L’incidente è avvenuto poco prima delle cinque sul nastro d’asfalto dell’A14 nella zona di competenza di Imola. Sul posto, oltre al personale autostrade e la polizia stradale sono intervenuti i vigili del fuoco della caserma di Imola. La squadra dei caschi rossi, oltre a liberare i feriti dalle lamiere, si è occupata di mettere in sicurezza i veicoli.

Feriti entrambi gli occupanti. I sanitari del 118, dopo averli stabilizzati sul posto come da prassi, li hanno portati al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria della Scaletta dove sono stati curati e poi dimessi con tre giorni di prognosi a testa, nonostante lo stato dei veicoli lasciasse immaginare conseguenze ben peggiori.

In autostrada ovvi disagi per i pochi automobilisti in transito a quell’ora, poche le ripercussioni nel resto della mattinata.