Scoppio in via Gioberti. L’ansia delle famiglie allontanate da casa. Impianti sotto la lente

Il giorno dopo l’esplosione che ha gettato nella preoccupazione il quartiere Campanella, in via Gioberti restano le tracce dell’incidente. Uno scoppio, quello provocato da una fuga di gas dall’appartamento di un’anziana, al terzo piano del civico 10, sulle cui cause si sta ancora indagando.

Resta infatti da capire se, come sembra dalle prime ipotesi formulate dagli inquirenti, la perdita sia stata effettivamente collegata ai lavori all’impianto che nei giorni scorsi sono stati compiuti nell’abitazione della donna. A quanto si è appreso, l’anziana non si trovava in casa mentre venivano portate avanti le operazioni. E l’altra mattina, una volta rientrata nella propria abitazione, l’accensione dell’interruttore dell’elettricità ha provocato il disastro.

Ancora fuori casa le sei famiglie evacuate venerdì mattina subito dopo l’esplosione e ospitate in questa fase da amici, parenti e, in un paio di casi, in hotel. In via precauzionale, l’intero edificio è stato infatti dichiarato inagibile. Se gli accertamenti sulla struttura, che continueranno nei prossimi giorni, daranno esito positivo, almeno una parte di queste persone potrà però fare rientro nelle rispettive abitazioni. Per l’appartamento esploso serviranno invece grossi lavori di ristrutturazione.

Quanto accaduto venerdì mattina ha generato preoccupazione non solo nella zona, dove si sono registrati anche vari danneggiamenti delle auto parcheggiate lungo la strada; ma anche in altre parti della città. Per questo motivo, il sindaco Marco Panieri fin dalle ore immediatamente successive al fatto ha raccomandato massima prudenza ai cittadini.

"Ribadisco preventivamente l’importanza di adottare tutte le norme di sicurezza all’interno delle abitazioni – le parole di Panieri –, in particolare relative al fuoco, agli impianti di riscaldamento, del gas e durante le manutenzioni ad essi".