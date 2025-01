Minaccia con un machete e tiene segregata in casa la ex, arrestato dai carabinieri

Imola (Bologna), 8 gennaio 2025 – Segrega in casa per alcune ore l'ex fidanzata, una ventenne lughese, minacciandola anche con un machete, perché non accettava la fine della relazione e voleva convincerla a non denunciarlo per maltrattamenti.

I carabinieri di Imola, in collaborazione con la polizia, hanno arrestato un giovane italiano di 24 anni, residente in città, per sequestro di persona, oltre che per violenza e resistenza a pubblico ufficiale. I militari sono intervenuti dopo una chiamata del padre della giovane, che aveva ricevuto un messaggio da lei su quanto stava accadendo.

I carabinieri sono intervenuti in collaborazione con la polizia

Il fatto è successo nella notte tra il 6 e il 7 gennaio. Il giovane avrebbe portato a casa la sua la ragazza sotto la minaccia di un coltello. La vittima, dopo circa cinque ore, è riuscita ad utilizzare il proprio telefono per avvisare il padre che ha chiamato i carabinieri. Quando sono intervenuti, il 24enne ha reagito aggredendoli a pugni, ferendo un militare. Nella sua abitazione sono stati trovati coltelli e machete ed è stato portato in carcere. Pare che nei giorni precedenti la ragazza fosse stata sentita in caserma a Lugo.