"Serve qualche controllo in più"

"Qualche giro di controllo in più delle forze dell’ordine non farebbe male". Queste sono le parole del cittadino Andrea Cortini, residente del quartiere Campanella. "Ogni tanto noto qualcuno di un po’ particolare che gira – spiega il giovane, che lavora nell’edicola della zona –, ma più che quello, so che nel parco qualche volta ci sono dei ragazzini che giocano con i petardi. Oltre ad essere pericoloso, sento che le mamme lì presenti con i bambini piccoli si spaventano per i rumori e temono per i figli. In sostanza, non mi lamento del quartiere, però maggiori controlli forse permetterebbero di vivere ancora meglio e in sicurezza". conclude.