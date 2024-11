Social e promozione. Una squadra di volontari per le riprese video

A Dozza è pronta una task force di volontari specializzati nelle riprese video da esterno. Una risorsa in più per valorizzare e promuovere tutto quello che succede nel borgo grazie all’impegno di una parte degli iscritti all’albo comunale dei volontari. L’operazione, che strizza l’occhio alla crescente partecipazione dei cittadini alla vita del paese, è interessante anche dal punto di vista della promozione turistica e per la conservazione di una memoria storica digitale dei tanti eventi in programma sul territorio. Ma come funziona? Il municipio guidato dal sindaco Luca Albertazzi è pronto a mettere a disposizione degli organizzatori di manifestazioni patrocinate o co-gestite dall’ente, oltre a quelle di rilevanza per la comunità, una squadra di lavoro con macchina da presa. Il tutto a costo zero. Un gruppo dinamico di persone, opportunamente formate e iscritte nell’albo comunale dei volontari, pronte a riversare anche in diretta sui canali di comunicazione social e web del municipio quanto avviene a Dozza. Un po’ come è successo di recente in occasione della Festa delle Arzdore e per Halloween.

"Un’opportunità importante in grado di abbattere i costi richiesti dai service esterni per la realizzazione di riprese video – spiegano dagli uffici del comune di via XX Settembre -. Un supporto in più per continuare a promuovere e valorizzare al meglio le tante eccellenze del borgo. Una risorsa che fa capo all’esperienza del nostro albo dei volontari nato con l’idea di alimentare partecipazione e coinvolgimento della cittadinanza". Non solo. "Il primo nucleo di operatori è già formato ma le porte sono sempre aperte a tutti in ottica di potenziamento della struttura con nuove competenze – aggiungono -. Uno strumento utile anche per la consulta dei giovani". E per non lasciare nulla al caso, con l’intento di fare un salto di qualità nel confezionamento del prodotto finale, il municipio ha investito poco più di 4.5mila euro per l’acquisto di attrezzature tecniche d’avanguardia. Tra queste pure una moderna videocamera un treppiede, un set trasmettitore radio wireless per radio microfono e un mixer per registrazioni e streaming. La spesa è stata interamente finanziata con il contributo regionale nell’ambito del progetto distrettuale ‘Piano giovani regionale - Crescere insieme’ per attività a favore delle nuove generazioni, percorso seguito dal tavolo circondariale per le politiche giovanili.