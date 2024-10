Sosta a tempo, FdI attacca: "Tante scuole in via Guicciardini. Così è penalizzato il personale"

di Enrico Agnessi

L’obiettivo del provvedimento è contrastare la sosta selvaggia durante l’uscita degli alunni, pericoloso fenomeno che da tempo caratterizza quell’area. Ma la recente introduzione di una zona a disco orario (massimo 60 minuti consentititi dalle 8 alle 14 nei giorni di scuola) in via Guicciardini, dove hanno sede l’istituto Paolini, il liceo Valeriani e le medie Valsalva, fa discutere. Qualche insegnante si è arrabbiato. E Fratelli d’Italia ha deciso di farsi portavoce di questa protesta.

"Tale segnaletica mette in seria difficoltà chi nella scuola ci lavora e che, per motivi logistici, è costretto a servirsi dell’automobile piuttosto che della bicicletta o dei mezzi pubblici – riferiscono i consiglieri comunali meloniani Nicolas Vacchi e Maria Teresa Merli –. Tutto ciò è sconcertante: rimane il fatto che chi ha stabilito e approvato tale segnaletica dovrebbe essere consapevole della profonda difficoltà arrecata agli operatori scolastici".

Da qui l’attacco nei confronti della Giunta. "Secondo loro per queste persone andare al lavoro è forse un capriccio? – è l’interrogativo retorico dei due esponenti di opposizione –. Ci chiediamo quale sia lo scopo: chi si reca al lavoro deve poter lavorare serenamente. E non passare ore di ansia o preoccupazione perché forse sarà oggetto di sanzioni amministrative".

Come ricostruito da Vacchi e Merli, la zona in questione è ad altissima frequentazione; "ma gli orari di chi lavora in ambito scolastico non possono essere scaglionati secondo altra logica, in alcun modo – proseguono –. Certo esistono parcheggi alternativi, i quali però sono ambiti non solo dai residenti ma da chiunque si rechi al mercato, essendo tale zona adiacente al centro storico".

Per questo motivo, Vacchi e Merli chiedono, a nome dell’intero gruppo consiliare di Fratelli d’Italia, di "ascoltare la voce delle centinaia di operatori scolastici e dei tanti che già si lamentano di tale provvedimento e reclamano il diritto di parcheggiare la propria auto serenamente quando al mattino si recano al lavoro – concludono i due meloniani –, e non vivere nell’ansia di collezionare sanzioni".

Sottolineando la presenza in zona di "ampi parcheggi gratuiti a poca distanza da quelli con disco orario", dal Comune difendono la scelta del provvedimento. Una novità, quella introdotta dalla Giunta, motivata appunto con la necessità di eliminare gli episodi di sosta selvaggia durante l’uscita degli alunni da scuola a fronte delle "tante segnalazioni" arrivate in questo senso dai genitori. Secondo i piani del Municipio, l’introduzione della sosta con disco orario consente infatti di trovare più facilmente parcheggio agli automobilisti che arrivano in via Guicciardini a ridosso del suono della campanella.