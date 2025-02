Sotto un’altra luce. Ecco i nuovi lampioni al parco delle Acque: "Presto sarà più sicuro" Al via la sostituzione di 160 corpi luminosi nel polmone verde. Lavori al via nell’area del bar Renzo e in viale Atleti Azzurri d’Italia. L’obiettivo è "ridurre notevolmente i consumi annui di energia".