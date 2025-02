Strade alluvionate, via libera ai progetti di ripristino

Via libera della Giunta ai progetti esecutivi per gli interventi di sistemazione di due strade danneggiate dalle alluvioni del 2023. I lavori, contenuti nell’elenco stilato da Area Blu, riguardano le vie Cardinala (nella Bassa) e via Tiro a Segno (Lungofiume Santerno). Nel primo caso, a bilancio ci sono 450mila euro (fondi Pnnr arrivati tramite la struttura commissariale) per rifacimento della strada e ricostruzione del ponticello all’incrocio con via Chiesa di Spazzate. Per quanto riguarda invece via Tiro Segno, si parla di un investimento di 150mila euro (in arrivo da Roma) per risagomatura e pulizia di banchine e fossati di scolo laterali, ripristino dei cordoli di delimitazione laterale e dell’asfalto, e rifacimento della segnaletica orizzontale. Ieri in commissione consiliare è stata esaminata la delibera di aggiornamento del perimetro del territorio urbanizzato. Si tratta, dice la Giunta, di un passaggio propedeutico alla "applicazione delle misure di salvaguardia per le aree coinvolte da eventi di dissesto idraulico e idrogeologico" del maggio 2023. Il provvedimento verrà approvato giovedì dal Consiglio comunale.